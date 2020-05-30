2020-05-30T07:48:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 30 мая: 25 человек

В общей сложности число заболевших достигло 520 человек
Екатерина РОМАНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 30 мая: 25 человекЧисло заболевших коронавирусом в Кузбассе на 30 мая: 25 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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По данный оперативного штаба, на утро 30 мая число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 520 человек. Среди них – 25 новых заразившихся.

Сразу 25 новых случаев заболевания коронавирусом выявили медики Кузбасса за минувшие сутки. Таким образом, общее число кузбассовцев, заразившихся коронавирусом с начала эпидемии, увеличилось до 520 человек. Из них 291 человек находятся в инфекционных стационарах и получают необходимую медицинскую помощь.

Одновременно с этим в Кузбассе растет и число выздоровевших. Так, за минувшие сутки после того, как тесты на коронавирус показали отрицательный результат, еще 26 человек выписаны из больниц, а общее число выздоровевших достигло 222 человек.

Число летальных случаев у пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус, не изменилось и по-прежнему составляет 7 человек.

Также, по данным оперативного штаба, на утро 30 мая 9460 человек, прибывших из других стран или регионов России, находятся на обсервации, в медицинских стационарах Кузбасса или на 14-дневной домашней изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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