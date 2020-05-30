30 Май 2020 2020-05-30T14:08:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Не удалось уйти от правосудия преступнику, попавшему в поле зрения полиции в Нижегородской области. Его разыскивали по всей стране, а обнаружили в Кузбассе после того, как он попал ДТП.

Около полудня в субботу, 30 мая, на 27-ом километре автодороги «Белово – Коновалово - Прокопьевск» произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь водитель грузового автомобиля ЗИЛ, двигавшийся со стороны Белово, не смог справиться с управлением, и машину вынесло на полосу встречного движения. В это же время ему навстречу ехал грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом. Обоих водителей с травмами различной степени тяжести доставили в больницы. Фото и видео с места ДТП очевидцы опубликовали в местном паблике.

В автомобиле ЗИЛ находился пассажир – он также получил травмы. Врачи на месте оказали ему помощь, а потом предложили отправиться в больницу. Однако мужчина занервничал и покинул автомобиль скорой помощи. Стражей порядка насторожило его поведение. Мужчину задержали, его личность проверили по базе и оказалось, что пассажир ЗИЛа находится в федеральном розыске: он совершил кражу на территории Нижегородской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/782165" frameborder="0"></iframe> Вор на грузовике попал в ДТП в Кузбассе.Видео: vk.com, "Типичное Белово"

- В дальнейшем разыскиваемый будет передан инициатору розыска, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU