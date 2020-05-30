В Новокузнецке разрешили открыть летние кафе и запретили курить кальян

30 Май 2020 2020-05-30T14:27:55+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение, о снятии некоторых ограничений в Новокузнецке. Однако горожанам придется строго соблюдать некоторые требования.

Теперь им в Новокузнецке возобновляется работа летних кафе, летних веранд и террас, а это значит, что новокузнечане вновь смогут ходить в некоторые кафе. При этом им придется соблюдать строгие противоэпидемические требования. Так, сотрудники летних кафе, веранд и террас должны позаботиться о том, чтобы влажная уборка проводилась не реже, чем раз в 2-3 часа. Столы должны находиться на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, также допускается расстановка перегородок между столами. Меню должно быть одноразовым, как и посуда. Впрочем, посуда может быть и обычной, но ее должны обрабатывать при температуре не ниже 65 градусов. Кроме того, персонал должен работать в средствах индивидуальной защиты, на входе должны быть антисептики.

- Эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в Новокузнецке, позволила снять отдельные ограничения, и сегодня мы открываем в южной столице Кузбасса летние веранды кафе и ресторанов. Теперь они открыты в 24 городах и районах области, - прокомментировал Сергей Цивилев. - Продолжаем следить за ситуацией на каждой территории и по мере возможности будем открывать летние веранды кафе и ресторанов в каждом городе и районе Кузбасса. Процесс возвращения к нормальной жизни будет продолжаться.

А вот использовать кальяны и проводить любые массовые мероприятия в Новокузнецке категорически запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU