2020-05-31T09:48:34+03:00
Общество

В Кузбассе муж и жена сделали наркоторговлю семейным бизнесом

Запрещенные вещества они распространяли бесконтактным способом
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе муж и жена сделали наркоторговлю семейным бизнесомВ Кузбассе муж и жена сделали наркоторговлю семейным бизнесомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кузбассе молодая супружеская пара сделала наркоторговлю семейным бизнесом. Запрещенные вещества они распространяли бесконтактным способом.

В марте прошлого года полицейские Анжеро-Судженска получили оперативную информацию о том, что муж и жена из Кемерова распространяют в городе наркотики. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий пару задержали. В автомобиле, на котором передвигались драгдилеры, было обнаружено около 30 полимерных свертков, приготовленных к сбыту. Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком «соль» массой более 10 граммов. Подозреваемые стали фигурантами уголовного дела.

-В ходе расследования установлено, что подельники приобрели партию синтетического наркотика, чтобы расфасовать по дозам и через закладки распространить на территории Анжеро-Судженска, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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