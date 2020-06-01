С шахты «Заречная» в Кузбассе уволены 152 человека

1 Июнь 2020 2020-06-01T03:29:11+03:00

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В мае с шахты «Заречная» в Кузбассе уволены 152 работника. Об этом в своем Instagram рассказал заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

Ситуация на предприятии обсуждалась с его арбитражным управляющим Григорием Третьяком и замначальника ИФНС по Кузбассу Сергеем Вахрушевым. Как сообщил управляющий, перед коллективом погашена задолженность по зарплате за февраль, дальнейшие выплаты будут зависеть от позиции РЖД.

-На «Заречной» есть уголь, и при условии его продажи покупателю у предприятия появляется возможность платить работникам. Однако в мае удалось транспортировать на восток только 16,5 тысячи тонн угольного концентрата при плане в 60 тысяч тонн, - сообщил в свою очередь Андрей панов. - Для решения вопроса правительство Кузбасса обратилось за помощью в ОАО «РЖД», в Минтранс и Минэнерго РФ. Мы надеемся получить поддержку всех ведомств, чтобы ситуация на шахте не усугублялась, а, наоборот, стабилизировалась.

Запасы угля есть и на складе, и немало: по оценке управляющего шахта пять лет могла бы работать без вложений. Кроме того, готова к запуску новая лава, но без покупателя ее разрабатывать нет смысла.

-Самый важный вопрос - это, конечно, ситуация с работниками предприятия. В мае уволены 152 человека. В июне возможны сокращения работников, которые не задействованы в производственном процессе, - отметил замгубернатора. - Кузбасский Минтруд предлагает высвобождающимся горнякам новые вакансии и возможность пройти переобучение на новые профессии.

Также он отметил, что имущество шахты уже семь раз выставлялось на торги, в результате чего его цена снизилась с 16,74 до 1,5 миллиарда рублей. Планируется проведение еще одних торгов с очередным уменьшением цены.

ИСТОЧНИК KP.RU