Одиннадцатиклассники из Кузбасса получат матпомощь к выпускному

1 Июнь 2020 2020-06-01T06:25:21+03:00

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Несмотря на перенос из-за эпидемии по коронавирусу, выпускные балы в Кузбассе все же состоятся. А для того чтобы все выпускники могли побывать на них, кузбасским 11-классникам окажут материальную помощь.

Материальная помощь, которую уже не первый год оказывают выпускникам, адресная. На нее рассчитывать могут дети из малообеспеченных семей, где прожиточный минимум равен или ниже 10 073 рублей. Для того чтобы получить социальное пособие, одному из родителей до 1 июля нужно написать заявление на имя губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Также нужно приложить справку о составе семьи, сведения о реквизитах банковского счета получателя пособия, открытого в кредитной организации, а также справку о доходах всех членов семьи - заработная плата, пенсия, пособие по безработице, стипендия, алименты.

Документы нужно передать в бумажном или электронном виде в муниципальный орган управления образованием или в школу.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в свою школу, муниципальный орган управления образованием или в министерство образования и науки Кузбасса по телефону: 8-905-075-18-45 (с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00).

ИСТОЧНИК KP.RU