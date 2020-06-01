Возле ботанического сада в Кемерове построят пешеходную зону

1 Июнь 2020 2020-06-01T06:20:45+03:00

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В скором времени возле нового здания ботанического сада в Кемерове появится отдельная пешеходная зона. О том, как она будет выглядеть, рассказал глава города.

Возле нового здания ботанического сада в скором времени появится отдельная пешеходная зона, которая украсит пространство вокруг и сделает путь к саду комфортным. О необходимости строительства рассказал Илья Середюк, при этом он сделал акцент на том, что уже сейчас ландшафтные дизайнеры начали украшать большую клумбу, а в скором времени начнется и строительство тротуаров. К слову, новое здание для коллекции, которую собирали в течение 25 лет, построили еще два года назад.

- Существовала проблема подходов к нему с автобусных остановок. Поэтому принято решение, поддержанное губернатором, поострить отдельный пешеходный тротуар от остановок непосредственно ко входу ботанического сада, - отметил Илья Середюк. – Новая пешеходная зона завершится непосредственно у входной группы здания.

ИСТОЧНИК KP.RU