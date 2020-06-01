2020-06-01T08:30:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Сразу у 44 человек в Кузбассе диагностирован коронавирус

Об этом сообщает оперативный штаб области
Мария КОЛОСОВА
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Сразу у 44 человек в Кузбассе диагностирован коронавирусСразу у 44 человек в Кузбассе диагностирован коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
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На утро 1 июня сразу у 44 человек в Кузбассе диагностирован коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб области.

На данный момент пациенты помещены в инфекционные больницы, они изолированы и получают необходимое лечение.

- Четыре пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 233 человека. - Итого в инфекционных больницах Кузбасса 349 больных коронавирусом.

Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9248 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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