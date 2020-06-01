Сразу у 44 человек в Кузбассе диагностирован коронавирус
На утро 1 июня сразу у 44 человек в Кузбассе диагностирован коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб области.
На данный момент пациенты помещены в инфекционные больницы, они изолированы и получают необходимое лечение.
- Четыре пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 233 человека. - Итого в инфекционных больницах Кузбасса 349 больных коронавирусом.
Также в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9248 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»