1 Июнь 2020 2020-06-01T09:35:19+03:00

Для дезинфекции городских и транспортных объектов в Кузбассе привлекли МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области

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МЧС Кузбасса привлечено для дезинфекции сложных объектов транспортной и городской инфраструктуры с большим скоплением людей. Для обработки спасатели используют пожарную технику.

Профилактические мероприятия по стабилизации эпидемиологической обстановки были проведены на объектах транспортной и городской инфраструктуры муниципальных образований региона. В частности, пожарные и спасатели провели санобработку железнодорожного вокзала в Топках, автовокзалов в Крапивинском и Гурьевске, территории скверов и площадей в Белове и селе Старопестерево Беловского района, остановочных павильонов и детских площадок в Ленинске-Кузнецком, в Ленинск-Кузнецком и Крапивинском муниципальных округах. Меры по санитарной обработке предприняты для минимизации риска распространения коронавирусной инфекции.

- Для дезинфекции территории и зданий была задействована пожарная техника, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Помещения внутри зданий: залы ожидания, комнаты отдыха и другие - обрабатывались при помощи ранцевых огнетушителей и специальных ранцевых установок пожаротушения. Для санитарной обработки был привлечен личный состав пожарно-спасательных отрядов ГУ МЧС России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU