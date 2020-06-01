Кузбасский Фонд капремонта оштрафовали за нарушения на торгах
Кемеровское УФАС постановило наложить штраф на региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Основанием для этого стало нарушение при проведении торгов.
Как было установлено, после признания аукциона несостоявшимся из-за отсутствия заявок фонд не объявил о проведении новых электронных торгов, а заключил договоры с ООО «ТаштаголСтройСервис» как с единственной подрядной организацией.
- Антимонопольный орган напоминает, что в соответствии с пунктом 152 постановления № 615 в том случае, если после окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подана ни одна заявка, он признается несостоявшимся. Заказчик объявляет о проведении нового электронного аукциона, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Сумма наложенного на организацию административного штрафа составила 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU