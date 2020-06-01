2020-06-01T10:28:43+03:00
Общество

Кузбасский Фонд капремонта оштрафовали за нарушения на торгах

Нарушение выявило Кемеровское УФАС
Наталья РАЗИНА
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Кузбасский Фонд капремонта оштрафовали за нарушения на торгахКузбасский Фонд капремонта оштрафовали за нарушения на торгахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кемеровское УФАС постановило наложить штраф на региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Основанием для этого стало нарушение при проведении торгов.

Как было установлено, после признания аукциона несостоявшимся из-за отсутствия заявок фонд не объявил о проведении новых электронных торгов, а заключил договоры с ООО «ТаштаголСтройСервис» как с единственной подрядной организацией.

- Антимонопольный орган напоминает, что в соответствии с пунктом 152 постановления № 615 в том случае, если после окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подана ни одна заявка, он признается несостоявшимся. Заказчик объявляет о проведении нового электронного аукциона, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сумма наложенного на организацию административного штрафа составила 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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