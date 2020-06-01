Как заразились коронавирусом 32 новокузнечанина

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:15:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Вспышка заболевания коронавирусом случилась в Новокузнецке. Здесь сразу 26 пожилых людей оказались больны COVID-19.

На утро 1 июня в Кузбассе зафиксировали 44 новых случая заболевания коронавирусом. При этом 32 из них – в Новокузнецке. Наиболее вероятные пути заражения шестерых из них – во время госпитализации, в больнице. Есть и завозные случаи - из Новосибирска. Однако большая часть на момент определения диагноза находилась в одном из местных пансионатов.

- Действительно, сначала в этом пансионате выявили одного заболевшего. После этого сделали тесты всех постояльцам, и у 26 из них подтвердился COVID-19, - сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора. – Все заболевшие находятся в инфекционных стационарах города.

Еще 28 постояльцев пансионата, контактировавших с заболевшими и чьи тесты на коронавирус оказались отрицательными, находятся под наблюдений врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU