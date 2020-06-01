2020-06-01T12:30:08+03:00
Бизнес-новости Кемерова

По прогнозам Центра отраслевой экспертизы РСХБ, производство яблок в России к 2024 году превысит 1,2 миллиона тонн

Показатель производства яблок за это время вырастет в два раза
Яков КРЫМСКИЙ
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Центр отраслевой экспертизы РСХБ проанализировал потенциал российского рынка яблок. С учетом динамики выхода интенсивных садов на проектную мощность общий объем производства товарных яблок в 2024 году может составить 1,2 миллиона тонн, из которых 1,04 миллиона тонн дадут новые сады, посаженные в период с 2015 по 2019 годы.

В российском производстве яблок идет структурная перестройка: вывод из оборота традиционных садов с низкой товарностью и урожайностью и замена их на интенсивные сады. По данным Минсельхоза России, за 2015-2019 было посажено 62,3 тысяч га интенсивных садов.

В РФ продолжается тренд на восстановление емкости рынка яблок. В 2019 г. объем российского рынка товарного яблока (импорт плюс собственное производство без ЛПХ и без учета плодов для глубокой переработки) составил 1,4 миллиона тонн. За период 2015-2019 годах рынок вырос на 23,6%, однако текущая емкость рынка на 12% меньше, чем в 2013 году.

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По прогнозам Центра отраслевой экспертизы РСХБ, производство яблок в России к 2024 году превысит 1,2 миллиона тонн
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