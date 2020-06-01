В Кузбассе директора батутного центра осудили за хищение 1,1 миллиона рублей

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:53:47+03:00

В Кузбассе директора батутного центра осудили за хищение в 1,1 миллиона рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе суд вынес приговор в отношении директора батутного центра. Мужчина обвинялся в хищении 1,1 миллиона рублей.

Факт незаконного получения субсидии 30-летним жителем Новокузнецка выявили сотрудники отдела по борьбе с коррупцией. По результатам проверки против него было возбуждено уголовное дело.

- Следствием установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью, владеющий батутным центром, предоставил в администрацию города подложные документы на получение субсидии. Ему была перечислена выплата в размере около 1,1 миллиона рублей в качестве возмещения части затрат за якобы приобретенное оборудование для прыжков на батутах, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полученные деньги осужденный тратил по своему усмотрению. Суд признал директора батутного центра виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

ИСТОЧНИК KP.RU