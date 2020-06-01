В Кузбассе директора батутного центра осудили за хищение 1,1 миллиона рублей
В Кузбассе суд вынес приговор в отношении директора батутного центра. Мужчина обвинялся в хищении 1,1 миллиона рублей.
Факт незаконного получения субсидии 30-летним жителем Новокузнецка выявили сотрудники отдела по борьбе с коррупцией. По результатам проверки против него было возбуждено уголовное дело.
- Следствием установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью, владеющий батутным центром, предоставил в администрацию города подложные документы на получение субсидии. Ему была перечислена выплата в размере около 1,1 миллиона рублей в качестве возмещения части затрат за якобы приобретенное оборудование для прыжков на батутах, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Полученные деньги осужденный тратил по своему усмотрению. Суд признал директора батутного центра виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.
ИСТОЧНИК KP.RU