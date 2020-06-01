2020-06-01T15:09:26+03:00
Общество

В Кузбассе заработали летние лагеря

Правда, пока они приняли только воспитанников детских домов
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе заработали летние лагеря. Фото: пресс-служба АПКВ Кузбассе заработали летние лагеря. Фото: пресс-служба АПК
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В Кузбассе 1 июня заработали летние оздоровительные лагеря. Они приняли воспитанников детских домов.

Летние смены стартовали в трех детских лагерях. Так, в «Космос» в кемеровском районе приехали 92 ребенка из детских домов № 105 и № 27, в «Солнечный» Топкинского муниципального округа – 135 воспитанников детских домов № 1 и № 2 Кемерова, в «Олимпиец» города Прокопьевска – 56 воспитанников детского дома № 6 «Огонек».

-В загородных лагерях предусмотрены все меры предосторожности, - сообщили в администрации правительства Кузбасса. - Первая смена продлится до 1 июля. Все это время с детьми будут находиться воспитатели, повара и медработники из соответствующих детских домов. Персонал со стороны к работе с детьми не допускается, это позволит снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

Планируется, что до середины июня в 15 лагерей по всех области заедут около 1,3 тысячи воспитанников детских домов.

Как будут работать лагеря в июле и августе, зависит от эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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