2020-06-02T03:03:38+03:00
Происшествия

Молодой кузбассовец позарился на чужие покрышки

Теперь он может лишиться свободы на пять лет
Екатерина РОМАНОВА
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Молодой кузбассовец позарился на чужие покрышки. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.Молодой кузбассовец позарился на чужие покрышки. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
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19-летний кемеровчанин не удержался и совершил преступление. Выгоды он с этого не получил, а вот свободы теперь может лишиться на срок до пяти лет.

Молодой житель Кедровки проходил мимо дома одной из соседок и заметил, что у мотоцикла «Урал», принадлежащего ей, дорогие покрышки. Юноша решил, что, если снять покрышки и продать их, на этом можно заработать. Ночью он вернулся к дому, вскрыл гараж, угнал мотоцикл и спрятал его в кустах на соседней улице. Затем юноша снял одно колесо, аккумулятор и отнес их к себе домой.

42-летняя кемеровчанка, заметив пропажу, в отчаянии обратилась в полицию. Стражи порядка вскоре нашли похищенный мотоцикл и установили, кто же снял с него колесо. Юношу задержали, а колесо и аккумулятор обнаружили у него дома.

- В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы. До суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полицейские изъяли похищенное имущество и передали законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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