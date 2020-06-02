2020-06-02T04:44:29+03:00
Общество

В Новокузнецке полностью обновили автопарк скорой помощи

В город прибыли 39 новых автомобилей
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке полностью обновили автопарк скорой помощи. ФОТО: пресс-служба АПКВ Новокузнецке полностью обновили автопарк скорой помощи. ФОТО: пресс-служба АПК
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Сразу 39 новых автомобилей скорой медицинской помощи поступили в Новокузнецк. Теперь врачи будут выезжать к больным только на новым машинах.

39 новых автомобилей, в том числе и два реанимобиля с полным комплектом необходимого оборудования, пополнили автопарк службы скорой помощи в Новокузнецке. Теперь бригады скорой помощи будут работать только на новых машинах. Это стало возможным благодаря участию Кузбасса в

пилотном проекте по обновлению автопарка за счет привлечения частных инвестиций. Новые машины созданы на базе автомобиля «Газель» с высокой проходимостью, оснащены кондиционерами для водителей и медицинской бригады, готовы к работе в суровых зимних условиях.

- Все 39 автомобилей направлены в Новокузнецк. Это осознанное решение. Новокузнецкая станция скорой медицинской помощи обслуживает 400-450 вызовов в сутки. Это высокая нагрузка. При этом бригады работали на сильно изношенных машинах, большинству из них было больше 10 лет, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отметим также, что в этом году ожидаются поставки новых автомобилей скорой помощи по федеральной программе «Безопасноые дороги». Это буду пять полностью укомплектованных реанимобилей для службы медицины катастроф и еще 20 реанимобилей класса С. Всего за 2018-2019 медицинские организации Кузбасса получили по разным программам 50 автомобилей скорой медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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