Сергей Цивилев рассказал, куда пойдут 9 миллиардов рублей государственной поддержки

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:19:34+03:00

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Губернатор Сергей Цивилев 2 июня провел пресс-конференцию. «600 дней. Кузбасс после коронавируса». Отвечая на вопросы журналистов, глава региона рассказал, на что будут направлены 9 миллиардов рублей, которые Кузбасс получил в качестве господдержки.

Губернатор напомнил, что правительство России распределило 100 миллиардов рублей для поддержки 56 регионов, где из-за коронавируса снизились поступления в бюджет. Для Кузбасса предусмотрена самая большая дотация в Сибирском федеральном округе - более 9 миллиардов рублей.

- Я постоянно, системно доказываю правительству, что Кузбасс находится в непростых условиях с начала 2019 года, когда мы, в отличие от других субъектов России, столкнулись с мировым кризисом энергетических углей. Из-за этого только за четыре месяца мы недополучим 12,2 миллиарда налогов из-за этого кризиса, - рассказал Сергей Цивилев. - Выделенные средства позволят улучшить ситуацию. Также мы направим их на покрытие налогов, которые недополучили в связи с пандемией, так как часть предприятий не работала. Вместе с тем продвигается сфера промышленности, и она принесет дополнительные средства в бюджет. Конечно, у нас были необходимые расходы, связанные с выплатами медикам, малому и среднему бизнесу. Но дотация и резервы, которые у нас сложились в 2018 году, позволят спокойно пройти кризис, развивать экономику и готовиться к 300-летию Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU