2020-06-02T10:10:50+03:00
Общество

В Кемерове приостановлено строительство комплекса «Кузбасс-Арена»

Об этом сообщил Сергей Цивилев
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Кемерове приостановлено строительство комплекса «Кузбасс-Арена». Фото: Пресс-служба АПКВ Кемерове приостановлено строительство комплекса «Кузбасс-Арена». Фото: Пресс-служба АПК
Изменить размер текста:

Сергей Цивилев сообщил, что в Кемерове приостановлено строительство спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» на Притомском проспекте. При этом на остальных строительных площадках работы ведутся.

Губернатор в ходе отчетной пресс-конференции сообщил, что крупных строительных проектов по области сегодня насчитывается порядка 380. Однако строительство спорткомплекса «Кузбасс-арена» временно заморожено. Средства на реализацию проекта были перенаправлены на другие цели.

- Эти деньги мы поставили в качестве резерва в свой фонд по коронавирусу. Все остальные проекты без исключения строятся, еще и с опережающими темпами. Сейчас мы ищем механизм, чтобы возобновить строительство «Кузбасс-арены», - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сергей Цивилев сообщил об изоляции работников минтруда Кузбасса
Кемерово оказался лидером по количеству новых заболевших на 2 июня
На контроле у президента: Сергей Цивилев рассказал о финансировании проекта «Чистый воздух»
В сентябре на Яйском НПЗ создадут 200 новых рабочих мест
В Кемерове приостановлено строительство комплекса «Кузбасс-Арена»
Кузбассовцы смогут получить дополнительные льготы по ипотеке
Сергей Цивилев рассказал о сокращениях на шахтах Кузбасса
Сбербанк объявляет о вознаграждении за информацию о преступниках, напавших на инкассаторов
«Самым трудным было отучиться здороваться за руку»: Сергей Цивилев рассказал о своей работе в условиях коронавируса
Какая судьба ждет новокузнецкий роддом № 5 после COVID-19
Сергей Цивилев рассказал, куда пойдут 9 миллиардов рублей государственной поддержки
Сергей Цивилев назвал положительные стороны коронавируса в Кузбассе
Трое человек за прошедшие сутки вылечились от коронавируса в Кузбассе
Число новых заболевших коронавирусом на утро 2 июня: 27 человек
Новокузнечанин заплатит 100 тысяч за наезд на женщину
Двое мужчин посадили ребенка в багажник: комментарий полиции Кузбасса
В Новокузнецке полностью обновили автопарк скорой помощи