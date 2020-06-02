В Кемерове приостановлено строительство комплекса «Кузбасс-Арена»

2 Июнь 2020 2020-06-02T10:10:50+03:00

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Сергей Цивилев сообщил, что в Кемерове приостановлено строительство спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» на Притомском проспекте. При этом на остальных строительных площадках работы ведутся.

Губернатор в ходе отчетной пресс-конференции сообщил, что крупных строительных проектов по области сегодня насчитывается порядка 380. Однако строительство спорткомплекса «Кузбасс-арена» временно заморожено. Средства на реализацию проекта были перенаправлены на другие цели.

- Эти деньги мы поставили в качестве резерва в свой фонд по коронавирусу. Все остальные проекты без исключения строятся, еще и с опережающими темпами. Сейчас мы ищем механизм, чтобы возобновить строительство «Кузбасс-арены», - отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU