2020-06-02T09:58:05+03:00
Общество

В сентябре на Яйском НПЗ создадут 200 новых рабочих мест

Будет открыта вторая очередь завода
Ирина АВТУШКО
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В сентябре на Яйском НПЗ создадут 200 новых рабочих местВ сентябре на Яйском НПЗ создадут 200 новых рабочих местФото: Михаил ФРОЛОВ
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В сентябре на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Яя будет открыта вторая очередь. Это позволит создать 200 новых рабочих мест.

В сентябре 2020 года завершится строительство второй очереди Яйского нефтеперерабатывающего завода для производства автомобильного бензина класса Евро-5. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе отчетной конференции, отвечая на вопрос жительницы поселка о трудностях в поисках работы после выхода из декрета.

- Насколько я знаю, для работы в качестве операторов на завод будут принимать и девушек. В центре занятости населения нужно узнать, какие специальности там требуются. Возможно и бесплатное переобучение, - сказал глава региона.

Напомним, что решение о строительстве второй очереди было принято в 2016 году. Инвестиции в проект составили порядка 30 миллиардов рублей.

Сегодня на предприятии трудятся 620 человек, средняя зарплата составляет 55 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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