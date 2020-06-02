2020-06-02T13:08:27+03:00
Общество

Житель Новокузнецка поджег чужой Land Cruiser из-за конфликта на дороге

Ранее мужчина уже был судим за порчу чужого имущества
Мария КОЛОСОВА
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Житель Новокузнецка поджег чужой Land Cruiser из-за конфликта на дорогеЖитель Новокузнецка поджег чужой Land Cruiser из-за конфликта на дорогеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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19-летний новокузнечанин не простил водителю внедорожника Toyota Land Cruiser 200 конфликт на дороге и решил наказать его по-своему. Автомобиль оппонента он просто поджег.

Как рассказали в полиции Кузбасса, случай произошел летом прошлого года. Правоохранителям поступила информация, что горит иномарка, и на место сразу же выехала оперативно-следственная группа.

- Автомобиль находился на охраняемой автостоянке, сторож которой потушил иномарку. Несмотря на это, транспортное средство было повреждено огнем. Сумма ущерба составила почти 150 тысяч рублей. Специалисты установили, что причиной возгорания стал поджог, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленником оказался 19-летний новокузнечанин, который уже был судим за умышленное повреждение чужого имущества. Как выяснилось, за несколько месяцев до инцидента у него с хозяином внедорожника случился конфликт из-за того, что последний не предоставил новокузнечанину преимущества на пешеходном переходе. Через некоторое время, заметив автомобиль оппонента на автостоянке, фигурант из мести поджег транспортное средство.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Молодому человеку грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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