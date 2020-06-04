Агрессивный кузбассовец напал на врачей скорой помощи

4 Июнь 2020 2020-06-04T06:44:54+03:00

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Немалый штраф придется выплатить кузбассовцу за нападение на экипаж скорой. Врачи приезжали, чтобы оказать помощь его подруге.

Одной из жительниц Крапивинского района некоторое время назад потребовалась скорая медицинская помощь. Врачи приехали к ней домой, осмотрели и заключили, что женщине необходимо поставить укол.

Оказать помощь удалось не сразу: агрессивный сожитель женщины был против того, чтобы ей ставили укол. Мужчина вел себя неадекватно, и фельдшер скорой помощи вынужден был обратиться в полицию.

- Прокуратурой района по результатам проверки в отношении гражданина, который препятствовал врачам, возбуждено дело об административном правонарушении о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Суд назначил ему штраф в размере четырех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU