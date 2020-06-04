2020-06-04T06:44:54+03:00
Общество

Агрессивный кузбассовец напал на врачей скорой помощи

Теперь ему предстоит выплатить штраф
Екатерина РОМАНОВА
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Агрессивный кузбассовец напал на врачей скорой помощиАгрессивный кузбассовец напал на врачей скорой помощиФото: Иван ВИСЛОВ
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Немалый штраф придется выплатить кузбассовцу за нападение на экипаж скорой. Врачи приезжали, чтобы оказать помощь его подруге.

Одной из жительниц Крапивинского района некоторое время назад потребовалась скорая медицинская помощь. Врачи приехали к ней домой, осмотрели и заключили, что женщине необходимо поставить укол.

Оказать помощь удалось не сразу: агрессивный сожитель женщины был против того, чтобы ей ставили укол. Мужчина вел себя неадекватно, и фельдшер скорой помощи вынужден был обратиться в полицию.

- Прокуратурой района по результатам проверки в отношении гражданина, который препятствовал врачам, возбуждено дело об административном правонарушении о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Суд назначил ему штраф в размере четырех тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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