2020-06-04T06:36:01+03:00
Общество

30 свалок обнаружили на берегах кузбасских рек

Где они находились, рассказал замгубернатора региона
Екатерина РОМАНОВА
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30 свалок обнаружили на берегах кузбасских рек30 свалок обнаружили на берегах кузбасских рекФото: Екатерина РОМАНОВА
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Всего за один месяц в Кузбассе обнаружили 30 свалок, которые находились на берегах рек. Общая площадь стихийных свалок составила 1122 квадратных метра.

Ликвидировать свалки пришлось экологам. Они обследовали и очистили береговые линии реки Камысла в Промышленной, деревне Каменка и селе Красинское. По девять свалок ликвидировали берегов Камышенки в Ленинске-Кузнецком и Сосновки в Новокузнецком муниципальном округе, очистили берега рек Тальжина в поселке Тальжино и Искитимки и Юргинки в Юрге. Вблизи Белова привели в порядок береговую линию реки Большой Бачат – там было целых три стихийных свалки! Также очистили прибрежную территорию рек Черемшанка, Осиновая, Кандалеп и Шурак в Топкинском и Осинниковском муниципальных округах.

Прошли рейды экологов в Кемерове, Ленинске-Кузнецком, Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Полысаево, а также в Новокузнецком и Прокопьевском муниципальных округах. Берега 10 из 19 водоемов здесь оказались загрязнены бытовыми отходами. Администрации территорий получили от экологической комиссии письма с требованиями принять меры по ликвидации мусора.

- Берега рек, пока тепло, чистят постоянно. Тогда резонный вопрос: откуда свалки? Мусор выбрасывают местные жители и, конечно, отдыхающие, которые едут на берег жарить шашлыки, - отметил Андрей Панов, замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии. - Искренне надеюсь, что мода на экологичный образ жизни и пристальное внимание граждан к чистоте окружающей среды затронет и эту сферу, и проблема стихийных свалок у рек и озер исчезнет. Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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