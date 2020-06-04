2020-06-04T06:55:09+03:00
Общество

В Новокузнецке грядет крупнейшее за 10 лет обновление трамвайного парка

Первые три трамвая специальной серии уже вышли на линии
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В Новокузнецке грядет крупнейшее за 10 лет обновление трамвайного парка. Фото: Пресс-служба АПКВ Новокузнецке грядет крупнейшее за 10 лет обновление трамвайного парка. Фото: Пресс-служба АПК
Изменить размер текста:

Новокузнецк ждет самое крупное за 10 лет обновление трамвайного парка. 4 июня на линию уже вышли три трамвая специальной «кузбасской» серии.

Всего в этом году город получит девять трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. На линию вышли три трамвая модели 71-623 «Новокунецк». Еще четыре таких же поступят в город до конца месяца, а до конца года – два двухсекционных низкопольных трамвая модели 71-142 «Кузбасс». Стоимость новых трамваев составляет более 378 миллионов рублей.

-Приобретение электротранспорта – еще один шаг к улучшению экологической обстановки в южной столице Кузбасса. Современные брендированные трамваи помогут сделать воздух в городе значительно чище, жители будут передвигаться с комфортом, надписи на трамваях напомнят о приближении знаменательного события – 300-летия Кузбасса, – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новые трамваи удобны для пассажиров – у них плавный ход, установлена система «Говорящий город» для слабовидящих и слабослышащих пассажиров, а также есть специальные платформы, позволяющие с комфортом закатить в вагон коляску. В салоне каждого трамвая есть USB-зарядки для электроники, кондиционеры, мультимедиа-системы, установлены мощные отопители. Встроенный мультимедиа-комплекс оборудован функцией подсчета пассажиров, информационной системой безопасности для обмена данных со службами ГО и ЧС, функцией распознавания маршрутов при помощи специальных софитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новокузнецке грядет крупнейшее за 10 лет обновление трамвайного парка
30 свалок обнаружили на берегах кузбасских рек
Судебные приставы помогли 40 жителям Мысков получить задержанную зарплату
Агрессивный кузбассовец напал на врачей скорой помощи
Кинотеатр под открытым небом заработал в Кемерове
Кузбассовец сходил 70 раз в магазин с чужой банковской картой
Кузбассовец расчленил тело подруги и выбросил его в мусорку
Воспитанник кузбасского детского дома заболел коронавирусом
РСХБ с 1 июня запускает потребительское кредитование по ставке от 6,9% годовых
Телефон в майонезе нашла жительница Кузбасса
Половина новых заболевших коронавирусом кузбассовцев - новокузнечане
4-летнего малыша бросили одного в машине в Новокузнецке
Названа предварительная причина пожара в кемеровской многоэтажке
За 78 выловленных рыбок кузбассовцы могут лишиться свободы
Сколько человек спасли при пожаре в многоэтажке в Кемерове
За сутки в Кузбассе выявили 22 новых заболевших коронавирусом
После ДТП шахтер из Кузбасса лишился зарплаты
Новокузнечане выбирают название для нового физкультурного комплекса
Семьям погибших от урагана в Кузбассе выделили по 100 тысяч рублей
Что стало с жертвами апрельских пожаров в Кузбассе
Ограничения по коронавирусу сняты в Анжеро-Судженске
АО «Россельхозбанк» сообщает о закрытии книги заявок по облигациям АО «Росагролизинг» на сумму 8 миллиардов рублей
Прокуратура начала проверку по факту вспышки коронавируса в доме престарелых Новокузнецка
В Кузбассе клещи покусали почти 19 тысяч человек
В День защиты детей в Кузбассе родились 88 малышей
Тесты на антитела к коронавирусу начали делать в Кузбассе
Предприятие-призрак обнаружили в Кузбассе