В Новокузнецке грядет крупнейшее за 10 лет обновление трамвайного парка

4 Июнь 2020 2020-06-04T06:55:09+03:00

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Новокузнецк ждет самое крупное за 10 лет обновление трамвайного парка. 4 июня на линию уже вышли три трамвая специальной «кузбасской» серии.

Всего в этом году город получит девять трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. На линию вышли три трамвая модели 71-623 «Новокунецк». Еще четыре таких же поступят в город до конца месяца, а до конца года – два двухсекционных низкопольных трамвая модели 71-142 «Кузбасс». Стоимость новых трамваев составляет более 378 миллионов рублей.

-Приобретение электротранспорта – еще один шаг к улучшению экологической обстановки в южной столице Кузбасса. Современные брендированные трамваи помогут сделать воздух в городе значительно чище, жители будут передвигаться с комфортом, надписи на трамваях напомнят о приближении знаменательного события – 300-летия Кузбасса, – сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новые трамваи удобны для пассажиров – у них плавный ход, установлена система «Говорящий город» для слабовидящих и слабослышащих пассажиров, а также есть специальные платформы, позволяющие с комфортом закатить в вагон коляску. В салоне каждого трамвая есть USB-зарядки для электроники, кондиционеры, мультимедиа-системы, установлены мощные отопители. Встроенный мультимедиа-комплекс оборудован функцией подсчета пассажиров, информационной системой безопасности для обмена данных со службами ГО и ЧС, функцией распознавания маршрутов при помощи специальных софитов.

ИСТОЧНИК KP.RU