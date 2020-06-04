666 кузбассовцев заболели коронавирусом
За минувшие сутки в Кузбассе медики выявили новые случаи заболевания коронавирусом. Таким образом, число заболевших достигло 666 человек.
Как сообщает оперативный межведомственный штаб, на утро 4 июня в Кузбассе зафиксировали 28 новых случаев заболевания коронавирусом. Число заболевших COVID-19 в регионе достигло 666 человек.
Всего же в инфекционных стационарах на утро 4 июня находятся 404 пациента. А вот 255 кузбассовцев вылечились от опасного вируса и уже находятся дома. Кстати, о последних четырех случаях выздоровления стало известно утром в четверг.
- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9475 человек, - отметили в оперативном штабе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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