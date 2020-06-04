2020-06-04T08:09:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе от коронавируса вылечились четыре человека на 4 июня

Официальные данные опубликовал оперативный штаб области
Мария КОЛОСОВА
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В Кузбассе от коронавируса вылечилось четыре человека на 4 июняВ Кузбассе от коронавируса вылечилось четыре человека на 4 июняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По состоянию на утро 4 июня стало известно еще о четырех выздоровевших от коронавируса. Информацию сообщили в оперативном штабе Кузбасса.

«Таким образом, от коронавируса вылечились уже 255 человек», - говорится в сводке.

За минувшие сутки инфекция выявлена у 28 человек, они изолированы и получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса находятся 404 больных коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 9475 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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