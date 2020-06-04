В Кузбассе от коронавируса вылечились четыре человека на 4 июня
Официальные данные опубликовал оперативный штаб области
В Кузбассе от коронавируса вылечилось четыре человека на 4 июняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
По состоянию на утро 4 июня стало известно еще о четырех выздоровевших от коронавируса. Информацию сообщили в оперативном штабе Кузбасса.
«Таким образом, от коронавируса вылечились уже 255 человек», - говорится в сводке.
За минувшие сутки инфекция выявлена у 28 человек, они изолированы и получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса находятся 404 больных коронавирусом.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 9475 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»