В Кузбассе от коронавируса вылечились четыре человека на 4 июня

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:09:37+03:00

В Кузбассе от коронавируса вылечилось четыре человека на 4 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

По состоянию на утро 4 июня стало известно еще о четырех выздоровевших от коронавируса. Информацию сообщили в оперативном штабе Кузбасса.

«Таким образом, от коронавируса вылечились уже 255 человек», - говорится в сводке.

За минувшие сутки инфекция выявлена у 28 человек, они изолированы и получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса находятся 404 больных коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 9475 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU