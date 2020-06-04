2020-06-04T08:08:06+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Совместная программа РСХБ и «Группы ЛСР» позволит не платить за ипотеку в течение первого года

Совместно с Россельхозбанком «Группа ЛСР» запустила в московском регионе специальную ипотечную программу
Яков КРЫМСКИЙ
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Совместно с Россельхозбанком «Группа ЛСР» запустила в московском регионе специальную ипотечную программу. Главная ее особенность в том, что в первый год пользования ипотекой клиенты не будут платить ежемесячные платежи.

Основные условия программы предполагают первоначальный взнос от 25% стоимости квартиры, фиксированную ставку 9,5% годовых и максимальный срок кредитования 30 лет.

«Покупка жилья с ипотекой нашего Банка стала еще более доступной для широкого круга клиентов. Вместе с партнером мы создали прекрасную возможность приобрести комфортную и современную квартиру на эксклюзивных условиях», — прокомментировала директор Департамента розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Ольга Шведова.

«Отсутствие ежемесячных платежей за квартиру в течение первого года поддержит наших клиентов, — отметил начальник отдела ипотеки «ЛСР. Недвижимость — Москва» Александр Рычков. — Это уникальное предложение позволит покупателям уже сегодня приобрести квартиру в одном из наших московских проектов».

Новая ипотечная программа доступна во всех проектах «Группы ЛСР» московском регионе: в ЖК «ЗИЛАРТ», «ЛЕНИНГРАDКА 58», «Лучи» и «Нахабино Ясное». Подать заявку на оформление по льготному тарифу можно в дистанционном режиме. Сделки по приобретению недвижимости компании также проводятся в режиме онлайн.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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