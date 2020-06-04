Власти опубликовали фото смертельного пожара в Гурьевском районе

4 Июнь 2020 2020-06-04T09:48:07+03:00

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В Гурьевском районе, в деревне Сосновка, 3 июня произошел пожар, в результате которого один человек погиб. Местные власти показали фото с места трагедии.

Как сообщил глава района Станислав Черданцев, обгорел дом по улице Степной, и несмотря на то, что пожарные приехали оперативно, в доме обнаружено тело мужчины 1961 года рождения.

- Предположительно, человек был в алкогольном опьянении и умер от удушья. Предварительная причина ЧП - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, - отметил глава. - Напомню, что с начала 2020 года в округе произошли возгорания в пяти домах и одной квартире, погибло восемь человек.

Станислав Черданцев еще раз призвал жителей к соблюдению правил пожарной безопасности и порекомендовал оборудовать жилье автономными пожарными извещателями и огнетушителями.

ИСТОЧНИК KP.RU