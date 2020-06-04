4 Июнь 2020 2020-06-04T10:44:18+03:00

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Старые покрышки, сложенные на открытой территории, загорелись в Кузбассе. Справиться с пожаром удалось силами одного подразделения.

Тревожный сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера около 18.40. Очевидцы сообщали, что горят покрышки, сложенные на открытой территории. Позже очевидцы выложили в соцсети снимки с места пожара. И на них было видно, как густой черный дым окутал буквально полнеба. Однако на самом деле все оказалось не так страшно, как выглядело.

- На месте ЧП работало одно подразделение, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Пожар удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет.

Очевидцы сообщали, что пожар произошел на одном из угольных предприятий Киселевска, однако в МЧС отметили, что привязки к какому бы то ни было предприятию нет. Однако то, что горели именно покрышки на открытой территории, - подтвердили. В ближайшее время специалистам предстоит установить точную причину пожара.

Склад покрышек загорелся в Кузбассе. ФОТО: Инстаграм, "Инцидент Кузбасс"

ИСТОЧНИК KP.RU