Склад покрышек загорелся в Кузбассе
Старые покрышки, сложенные на открытой территории, загорелись в Кузбассе. Справиться с пожаром удалось силами одного подразделения.
Тревожный сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера около 18.40. Очевидцы сообщали, что горят покрышки, сложенные на открытой территории. Позже очевидцы выложили в соцсети снимки с места пожара. И на них было видно, как густой черный дым окутал буквально полнеба. Однако на самом деле все оказалось не так страшно, как выглядело.
- На месте ЧП работало одно подразделение, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Пожар удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет.
Очевидцы сообщали, что пожар произошел на одном из угольных предприятий Киселевска, однако в МЧС отметили, что привязки к какому бы то ни было предприятию нет. Однако то, что горели именно покрышки на открытой территории, - подтвердили. В ближайшее время специалистам предстоит установить точную причину пожара.
Склад покрышек загорелся в Кузбассе. ФОТО: Инстаграм, "Инцидент Кузбасс"
ИСТОЧНИК KP.RU