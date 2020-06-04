Дожди и ветер северный придут в выходные в Кузбасс

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:29:36+03:00

Дожди и ветер северный придут на выходных в Кузбасс Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Первый летний месяц, в отличие от последнего весеннего, не балует теплом. Ветер, дождь, переменная облачность - все это ждет жителей региона в первые выходные июня.

В ночь на пятницу, 5 июня, столбики термометров опустятся до +2… +5 градусов. Небольшие дожди, которые зарядят ночью, будут идти и днем. Северный ветер при порывах может достигать 14 метров в секунду. Днем воздух прогреется лишь до +10… +15 градусов.

Ночь на субботу, 6 июня, ничем не будет отличаться от предыдущей - разве что дожди усилятся. А вот днем температура воздуха поднимется на пару градусов.

Чуть теплее - буквально на один-два градуса - будет ночь на воскресенье, 7 июня. Дожди - и ночные, и дневные - станут менее интенсивными, а воздух днем прогреется до +14… +19 градусов. Однако северный ветер по-прежнему будет порывистым.

В ночь на понедельник, 8 июня, синоптики прогнозируют +4… +9 градусов, а днем - до 15-20 градусов тепла. Ветер сменит направление на юго-западное, однако его порывы по-прежнему могут достигать 14 метров в секунду. Дожди пройдут лишь местами - и то небольшие.

А во вторник, 9 июня, южный ветер принесет тепло - до +17… +22 градусов. Впрочем, он также будет порывистым, а местами пройдут дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU