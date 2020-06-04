Не дала: житель Кузбасса убил подругу за отказ

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:47:01+03:00

Теперь у него нет ни подруги, ни свободы

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37-летний житель Кузбасса не смог достойно перенести отказ подруги. Та не дала денег на спиртное, и мужчина убил ее.

В августе 2019 года мужчина и его гражданская жена возвращались из гостей. 37-летнему супругу хотелось продолжения праздника, и он попросил у подруги денег, чтобы купить еще горячительных напитков. Но той показалось, что ему уже достаточно алкоголя, и женщина отказала ему. Когда супруги были во дворе дома, обиженный мужчина принялся избивать подругу, а когда она потеряла сознание, занес ее в дом и уложил в кровать, а сам ушел.

С каждым днем женщине становилось все хуже, но она запрещала родственникам вызывать врачей. Когда же скорую помощь вызвали, было уже поздно. Врачи пытались спасти женщину, но он полученных повреждений она скончалась.

- Подозреваемый был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал. Примечательно, что ранее мужчина уже отбывал наказание за убийство, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU