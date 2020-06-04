2020-06-04T15:09:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Торговые центры открылись во всех городах Кузбасса

Такое распоряжение подписал Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВА
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Торговые центры открылись во всех городах КузбассаТорговые центры открылись во всех городах КузбассаФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе возобновляется работа ТРЦ. Правда, пока откроются не все объекты, расположенные в них.

4 июня губернатор Кузбасса подписал распоряжение, согласно которому вновь начинают работу торгово-развлекательные центры. И если во многих территориях региона они работают уже не первый день, то теперь побродить по магазинам и бутикам смогут жители Новокузнецка, Белова и Беловского района, Междуреченска, Осинников и Калтана.

- Таким образом, ТРЦ работают во всех районах области, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса. - Предприятия общепита, кинозалы, детские игровые комнаты и развлекательные центры пока остаются закрытыми.

Кроме того, во всех ТРЦ и покупатели, и продавцы должны носить защитные маски, надевать перчатки, а также регулярно пользоваться антисептиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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