Торговые центры открылись во всех городах Кузбасса
В Кузбассе возобновляется работа ТРЦ. Правда, пока откроются не все объекты, расположенные в них.
4 июня губернатор Кузбасса подписал распоряжение, согласно которому вновь начинают работу торгово-развлекательные центры. И если во многих территориях региона они работают уже не первый день, то теперь побродить по магазинам и бутикам смогут жители Новокузнецка, Белова и Беловского района, Междуреченска, Осинников и Калтана.
- Таким образом, ТРЦ работают во всех районах области, - сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса. - Предприятия общепита, кинозалы, детские игровые комнаты и развлекательные центры пока остаются закрытыми.
Кроме того, во всех ТРЦ и покупатели, и продавцы должны носить защитные маски, надевать перчатки, а также регулярно пользоваться антисептиками.
ИСТОЧНИК KP.RU
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