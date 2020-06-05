2020-06-05T05:24:07+03:00
Общество

Новокузнецкие чиновники устроили махинации с аварийным жильем

Возбуждено сразу шесть уголовных дел
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнецкие чиновники устроили махинации с аварийным жильемНовокузнецкие чиновники устроили махинации с аварийным жильемФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке выявили факты хищения муниципального имущества, которые произошло при переселении граждан из аварийного жилья. Возбуждены уголовные дела.

Сразу шесть уголовных дел возбудили правоохранительные органы после того, как некоторые новокузнечане получили квартиры. Во время проверок, в которых участвовали сотрудники федеральной службы безопасности, выяснилось, что в течение нескольких лет – с 2015 по 2018 – должностные лица города предоставляли жилые помещения в муниципальном жилом фонде Новокузнецка. Часть жилья досталась гражданам, у которых не было на то законных оснований. С ними заключали договор соцнайма жилого помещения и его приватизации. В дальнейшем незаконно полученное жилье продавалось.

- Следственный отдел по городу Новокузнецку СУ СК РФпо Кемеровской области возбудил шесть уголовных дел о мошенничестве, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - В настоящее время расследуется уже 23 эпизода преступной деятельности, связанных с хищением муниципальной собственности, 12 из которых возбуждены по результатам прокурорских проверок исполнения законодательства о переселении граждан из аварийного жилищного фонда.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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