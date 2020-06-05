2020-06-05T07:26:54+03:00
Коронавирус Covid-19

У 19 пациентов в Кузбассе подтвердился коронавирус

Информацию сообщил оперативный штаб области
Ирина АВТУШКО
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У 19 пациентов в Кузбассе подтвердился коронавирусУ 19 пациентов в Кузбассе подтвердился коронавирусФото: Иван МАКЕЕВ
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По данным на утро 5 июня, диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 19 пациентов. Об этом сообщили в оперативном междуведомственном штабе области

Также один пациент выписан. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 256 человек.

- Итого в инфекционных больницах Кузбасса 422 больных коронавирусом, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8862 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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