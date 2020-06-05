В Кузбассе резко снизилось число людей, находящихся на 14-дневной изоляции

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:14:07+03:00

В Кузбассе резко снизилось число людей, находящихся в 14-дневной изоляции Фото: Артем КИЛЬКИН

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По данным на утро 5 июня, в Кузбассе резко снизилось число людей, находящихся на обязательной изоляции. Об этом сообщил оперативный штаб области.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8862 человека, - сообщили в штабе.

Напомним, что накануне, 4 июня, в изоляции пребывали 9475 человек.

Также стало известно, что за минувшие сутки 19 человек заболели коронавирусом, общее число заболевших с начала марта составило 685 человек.

Также один пациент выздоровел, общее число выписанных из больниц достигло 256.

Сейчас в инфекционных больницах продолжают получать лечение 422 пациента с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU