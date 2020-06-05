В Кузбассе резко снизилось число людей, находящихся на 14-дневной изоляции
По данным на утро 5 июня, в Кузбассе резко снизилось число людей, находящихся на обязательной изоляции. Об этом сообщил оперативный штаб области.
- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 8862 человека, - сообщили в штабе.
Напомним, что накануне, 4 июня, в изоляции пребывали 9475 человек.
Также стало известно, что за минувшие сутки 19 человек заболели коронавирусом, общее число заболевших с начала марта составило 685 человек.
Также один пациент выздоровел, общее число выписанных из больниц достигло 256.
Сейчас в инфекционных больницах продолжают получать лечение 422 пациента с COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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