2020-06-05T09:20:25+03:00
Происшествия

В Прокопьевске силовики штурмом взяли квартиру наркоторговца

Мужчина развернул преступную деятельность в двух городах
Мария КОЛОСОВА
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В Прокопьевске силовики штурмом взяли квартиру наркоторговца. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиВ Прокопьевске силовики штурмом взяли квартиру наркоторговца. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В Прокопьевске сотрудники ФСБ и силовики спецназа «Гром» штурмом взяли квартиру наркоторговца. Мужчина развернул преступную деятельность в двух городах.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники кузбасского МВД выяснили, что на территории Прокопьевска и Белова неизвестный распространяет наркотик фентанил. В Белове удалось задержать наркозависимого, который приобрел запрещенное вещество, а в Прокопьевске обнаружена сбытчица, у которой было 65 граммов наркотика, содержащего фентанил.

Позже был установлен и сам поставщик - им оказался 44-летний прокопчанин.

Для задержания драгдилера была проведена операция, квартиру брали штурмом. При досмотре в карманах задержанного обнаружились деньги, которые он накануне получил от сделки по продаже партии наркотика. В квартире стражи порядка нашли и изъяли свертки с фентанилом общей массой 50 граммов. Также в жилище подозреваемого оперативники обнаружили семизарядный револьвер 1937 года выпуска с патронами.

Следователем в отношении жителя Прокопьевска возбуждено пять уголовных дел, в том числе одно - за незаконное хранение оружия.

- В соответствии с санкциями статей, максимальное наказание составляет 20 лет лишения свободы. По ходатайству следователя фигурант заключен под стражу, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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