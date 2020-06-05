2020-06-05T09:26:52+03:00
Общество

Как будут работать храмы на Троицу в Кузбассе

В митрополии рассказали о правилах посещения служб
Мария КОЛОСОВА
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Как будут работать храмы на Троицу в КузбассеКак будут работать храмы на Троицу в КузбассеФото: Максим КИСЕЛЕВ
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В Кузбасской митрополии рассказали, как будут работать храмы на Троицу, 7 июня. Также жителей просят соблюдать правила посещения служб.

Из-за частичного снятия ограничительных мер храмы могут принимать прихожан. В преддверии Троицкой родительской субботы и праздника Пятидесятницы митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх издал распоряжение о порядке совершения богослужений в православных храмах.

Все присутствующие на службах должны будут соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, ориентируясь на нанесенные разметки. Если число прихожан превысит число, которое может одновременно находиться в храме, их переориентируют на участие в богослужении на прихрамовой территории.

Также обязательными являются соблюдение масочного режима и дезинфекция рук.

- Глава Кузбасской митрополии рекомендует прихожанам старше 65 лет, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями, соблюдать режим самоизоляции, а для участия в Таинствах приглашать священнослужителей на дом либо просить о причащении Святых Христовых Тайн в храме во внебогослужебное время в индивидуальном порядке, - сообщает пресс-служба митрополии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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