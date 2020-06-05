5 Июнь 2020 2020-06-05T10:09:02+03:00

В Кемерове строят четыре новых мини-сквера. Фото: Администрация города Кемерово

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В Кемерове на проспекте Ленина появятся четыре новых мини-сквера. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Новые места отдыха будут расположены на проспекте Ленина около домов № 68, 74, 80 и 86.

Ход работ проверил мэр города Илья Середюк. Сейчас у дома № 86 началась установка бортового камня, готово основание для покрытия из тротуарной плитки. Специалисты установят новые парковые диваны и светильники, уложат тротуарную плитку, отремонтируют газоны.

- В ближайших планах - ремонт тротуара на проспекте Ленина, участок от улицы Соборной до Центрального проезда. Он связывает эти четыре зоны отдыха. Здесь заменят асфальт, бортовые камни, жители микрорайона получат комфортную прогулочную зону, - сообщили в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU