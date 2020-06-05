В Междуреченске работник железнодорожной полклиники заразился COVID-19

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:39:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Междуреченске у работника железнодорожной поликлиники диагностировали коронавирусную инфекцию – это медсестра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сейчас специалисты Роспотребнадзора отрабатывают круг контактировавших с медсестрой лиц, в том числе родственников. Весь медперсонал остается в поликлинике для проведения экспресс-тестирования, результаты которого будут известны до конца дня.

-Исходя из этого будет принято решение: закрывать медучреждение на карантин или нет. Все помещения железнодорожной поликлиники будут продезинфицированы, -отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU