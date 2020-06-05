5 Июнь 2020 2020-06-05T15:01:07+03:00

В детском саду в Кузбассе воспитатель била и оскорбляла малышей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кузбассе воспитатель одного из детских садов выбрала свои меры общения с детьми. За неподобающее, на ее взгляд, поведение она оскорбляла и била малышей.

Вопиющий случай произошел в Новокузнецком районе.

-Обвиняемая систематически угрожала причинением и причиняла малолетним воспитанникам физические и психические страдания, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними, а именно наносила удары по различным частям тела несовершеннолетних, оскорбляла детей, - рассказали в районной прокуратуре.

Причиной такого обращения стало то, что женщина была недовольна поведением своих подопечных. Против сотрудницы дошкольного учреждения возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Ее дальнейшую судьбу будет решать суд.

ИСТОЧНИК KP.RU