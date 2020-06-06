Кузбасские полицейские организовали челлендж ко Дню рождения Пушкина
В Кузбассе сотрудники полиции организовали челлендж, посвященный Дню рождения Александра Пушкина
6 июня в России отмечается День русского языка и день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Государственный праздник был учрежден в 2011 году и теперь носит статус международного.
В преддверии этой даты полицейские записали видеролик, в котором они читают стихотворение знаменитого поэта «Красавица». Полицейские из Кемерова, Новокузнецка, Белова, Прокопьевска, Юрги, Ленинска-Кузнецкого, Гурьевска и Анжеро-Судженска символично передают друг другу книгу и декламируют строки произведения, тем самым подтверждая, что #ПушкинОбъединяет.
Кузбасские полицейские организовали челлендж ко Дню рождения Пушкина.Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области
ИСТОЧНИК KP.RU