2020-06-06T06:26:53+03:00
Общество

Кузбасские полицейские организовали челлендж ко Дню рождения Пушкина

Он отмечается 6 июня [видео]
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасские полицейские организовали челлендж ко Дню рождения Пушкина. Фото: Кадр видео, ГУ МВД России по Кемеровской областиКузбасские полицейские организовали челлендж ко Дню рождения Пушкина. Фото: Кадр видео, ГУ МВД России по Кемеровской области
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В Кузбассе сотрудники полиции организовали челлендж, посвященный Дню рождения Александра Пушкина

6 июня в России отмечается День русского языка и день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Государственный праздник был учрежден в 2011 году и теперь носит статус международного.

В преддверии этой даты полицейские записали видеролик, в котором они читают стихотворение знаменитого поэта «Красавица». Полицейские из Кемерова, Новокузнецка, Белова, Прокопьевска, Юрги, Ленинска-Кузнецкого, Гурьевска и Анжеро-Судженска символично передают друг другу книгу и декламируют строки произведения, тем самым подтверждая, что #ПушкинОбъединяет.

Кузбасские полицейские организовали челлендж ко Дню рождения Пушкина.Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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