Коронавирусом в Кузбассе заразилось 36 человек

6 Июнь 2020 2020-06-06T07:16:56+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным оперативного штаба, на утро 6 июня в Кузбассе выявлено еще 36 заболевших коронавирусом. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях и получают необходимое лечение.

- Двадцать девять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 256 человек. - Итого в инфекционных больницах Кузбасса 429 больных коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10170 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU