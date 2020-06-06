Коронавирусом в Кузбассе заразилось 36 человек
Оперативный штаб опубликовал сводку на 6 июня
Коронавирусом в Кузбассе заразилось 36 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По данным оперативного штаба, на утро 6 июня в Кузбассе выявлено еще 36 заболевших коронавирусом. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях и получают необходимое лечение.
- Двадцать девять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 256 человек. - Итого в инфекционных больницах Кузбасса 429 больных коронавирусом.
В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10170 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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