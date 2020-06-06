В Кузбассе резко выросло число находящихся на обязательной 14-дневной изоляции

6 Июнь 2020 2020-06-06T07:45:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе за прошедшие сутки резко выросло число людей, которые находятся на обязательной изоляции. Данные опубликовал оперативный штаб области.

Так, на утро 6 июня стало известно, что в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10170 человек. Для сравнения – сутками раньше их было 8862 человека.

Напомним, что на утро было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 29 человек выздоровели и выписаны из больниц. Медицинскую помощь получают 429 пациентов с диагнозом COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU