2020-06-06T08:25:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще 29 пациентов выздоровели от коронавируса в Кузбассе

Общее число выписанных с начала пандемии составило 29 человек
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Еще 29 пациентов выздоровели от коронавируса в КузбассеЕще 29 пациентов выздоровели от коронавируса в КузбассеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

По сообщению оперативного штаба области, на утро 6 июня 29 человек выписаны из больниц – их тесты показали отрицательные результаты на наличие инфекции. Всего же с начала пандемии вылечилось 285 человек.

Среди выписанных, согласно официальной статистике, 13 человек в Новокузнецке, четверо – в Кемерове, по трое – в Осинниках и Белове, по двое – в Междуреченске и Прокопьевске, еще по одному – в Юрге и Анжеро-Судженске.

-Всего в регионе медицинскую помощь получают 429 пациентов с диагнозом COVID-19, - рассказали в оперативном штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10170 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Кузбассе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кемерово стал лидером России по восстановлению после коронавируса
Еще 29 пациентов выздоровели от коронавируса в Кузбассе
В Кузбассе резко выросло число находящихся на обязательной 14-дневной изоляции
Коронавирус за сутки выявлен в восьми территориях Кузбасса
Коронавирусом в Кузбассе заразилось 36 человек
Кузбасские полицейские организовали челлендж ко Дню рождения Пушкина
Кузбасский магазин нарушил особый режим и откроется только осенью
В Тайге чистая вода придет к людям за счет нового водовода
Шесть чиновников заплатят штрафы за массовый пожар в Ижморском районе
Кузбасские учителя могут получить по миллиону рублей
В детском саду в Кузбассе воспитатель била и оскорбляла малышей
В Междуреченске работник железнодорожной поликлиники заразился COVID-19
В Кузбассе из-за матери 7-летняя девочка не ходила в школу и спала на грязном полу
В Кузбассе подросток сбил на машине 9-летнюю девочку
В Кемерове наказали виновных в обрушении перекрытий на «Химпроме»
Военные подорвали схрон с боеприпасами на полигоне в Кузбассе
В Кемерове горячую воду включат раньше срока