Еще 29 пациентов выздоровели от коронавируса в Кузбассе

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:25:27+03:00

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По сообщению оперативного штаба области, на утро 6 июня 29 человек выписаны из больниц – их тесты показали отрицательные результаты на наличие инфекции. Всего же с начала пандемии вылечилось 285 человек.

Среди выписанных, согласно официальной статистике, 13 человек в Новокузнецке, четверо – в Кемерове, по трое – в Осинниках и Белове, по двое – в Междуреченске и Прокопьевске, еще по одному – в Юрге и Анжеро-Судженске.

-Всего в регионе медицинскую помощь получают 429 пациентов с диагнозом COVID-19, - рассказали в оперативном штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 10170 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU