«Полнейший бардак!» Сергей Цивилев раскритиковал строительство школы в Тайге
Во время рабочей поездки в Тайгу Сергей Цивилев осмотрел строительную площадку школы на 330 мест и остался крайнеснедоволен работой. «Полнейший бардак!» - так описал глава региона то, что происходит на одной из главных городских строек.
Школа №160 должна по задумке стать современным образовательным комплексом с цифровым оборудованием, комфортными условиями и первым в городе бассейном. Но работы идут не так, как было запланировано.
-Проектировщики предложили ряд сомнительных решений, которые приходится сейчас переделывать, а это потеря времени. Строители затягивают сроки. Рядом со строительной площадкой заброшенные здания. Полнейший бардак! Главе города поручил срочно разобраться, привести территорию рядом со школой в порядок. Со столичными горе-проектировщиками будем разбираться в рамках правого поля, их просчеты устранит наш «Кузбасспроект», - отметил Сергей Цивилев. - Если умельцы из столиц собираются у нас работать, то пусть выполняют свои обязанности качественно, а не абы как, лишь бы денег заработать.
Он добавил, что ввода школы в эксплуатацию ждет весь город, поэтому до конца года она должна быть готова.
ИСТОЧНИК KP.RU