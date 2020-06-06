2020-06-06T10:13:38+03:00
Происшествия

Кузбасские полицейские полгода отслеживали интернет-продавца наркотиков

Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасские полицейские полгода отслеживали интернет-продавца наркотиковКузбасские полицейские полгода отслеживали интернет-продавца наркотиков
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В Кузбассе полицейские задержали драгдиллера, который организовал интернет-магазин по продаже наркотиков. Мужчину отрабатывали полгода.

В Прокопьевске сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пресекли деятельность 26-летнего мужчины, который организовал интернет-магазин по продаже наркотических курительных смесей. Задержание стало результатом шестимесячной оперативной разработки.

Как выяснилось, злоумышленник жил в Кемерове, а в чужом городе наладил схему бесконтактного сбыта запрещенных веществ. Клиенты расплачивались с ним криптовалютой.

-При обыске автомобиля подозреваемого сотрудники полиции обнаружили мобильник, посредством которого наркоторговец вел переписку с покупателями наркотического средства, и большое количество банковских карт, куда поступали деньги. Кроме этого, полицейские установили местонахождение 24 оборудованных им на территории частного сектора Прокопьевска тайников, откуда изъяли в общей сложности около 25 граммов «спайса», - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Против задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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