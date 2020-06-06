Напали на медсестру: полиция Кузбасса рассказала подробности
В Новокузнецком районе было совершено нападение на медсестру сокрой помощи. Полиция Кузбасса проводит проверку по факту инцидента.
5 июня в 21.10 в отдел МВД России по Новокузнецкому району поступил сигнал о нападении на медицинского работника. Бригада скорой помощи приехала по вызову к жительнице поселка Осиновое, но один из ее родственников ударил медсестру. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.
-На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Новокузнецкому району. Он установил и опросил участников произошедшего, в том числе напавшего на медицинскую сестру мужчину. Им оказался нигде не работающий 43-летний местный житель, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Сейчас по факту инцидента проводится проверка. Устанавливается тяжесть вреда здоровью, причиненная медработнику.
ИСТОЧНИК KP.RU