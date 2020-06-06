Град, дымка и туманы: какую погоду синоптики обещают кузбассовцам в воскресенье

6 Июнь 2020 2020-06-06T12:13:14+03:00

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье, 7 июня, в Кузбассе. Лето приходить в область не торопиться – жителей ждут град, дымка и туманы.

По прогнозам ночью 7 июня по области ожидается +2…+7 градусов, по северу до +12. Днем потеплеет до +18…+23 градусов. Правда при облачности столбики термометра не поднимутся выше +12…+17. В эти сутки будет дуть северо-западный ветер: ночью со скоростью 3-8 метра в секунду, местами до 13метров, а днем со скоростью 7-12метра в секунду. При грозах порывы могут усиливаться до 18 метров. Жителей области ждет переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, днем возможен град. Ночью и утром местами дымка, туманы.

В Кемерове в ночью на воскресенье ожидается +7…+9 градусов, днем воздух прогреется до +19…+21 градуса. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Кроме того, днем возможен град, а утром местами дымка.

ИСТОЧНИК KP.RU