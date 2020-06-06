С подработанных территорий Киселевска переселят более 200 семей

6 Июнь 2020 2020-06-06T14:05:12+03:00

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Жилищные условия в Куузбассе в улучшаят 218 семей, чьи дома находятся на подработанных территориях в Киселевске. Из них 118 семей переселят в новое жилье по программе ГУРШ, угледобывающие предприятия планируют переселить еще 120 семей.

Общее финансирование по двум программам составит 465 миллионов рублей.

-Проблем в округе накопилось немало, и они серьезные, решить сразу и быстро не получится. Но жители Киселевска должны каждый месяц видеть улучшения. Поэтому задач перед местной администрацией стоит много. Нужно переселять горожан с подработанных территорий, строить новые объекты социальной сферы, заниматься благоустройством, ремонтировать объекты ЖКХ, создавать новые общественные места, — подчеркнул Сергей Цивилев.

Если говорить о строительстве жилья в целом, то в этом году в городе году будут введены в строй 25 тысяч квадратных метров жилья: три многоквартирных дома на 79, 45 и 30 квартир, 30-квартирный дом строится специально для детей-сирот.

ИСТОЧНИК KP.RU