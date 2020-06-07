Новосибирец с наркотиками разгуливал по кузбасскому городу
Бизнес на территории соседнего региона развернул житель Новосибирской области. Но торговца-нелегала задержали стражи порядка.
30-летний житель Новосибирской области специально приехал в Кузбасс, чтобы заниматься торговлей. Однако для ведения бизнеса он выбрал не фрукты или строительные материалы, а наркотические вещества. Более того, у мужчины уже не раз были проблемы с полицией – его привлекали к уголовной ответственности за хранение наркотических средств.
В этот раз при себе у новосибирца было пять свертков общей массой около одного грамма. А специалисты, проведшие исследование, позже дали заключение, что в свертках был героин. Реализовать запрещенные вещества мужчина планировал на территории города Юрга.
- Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотических средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет три года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU