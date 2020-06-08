Новокузнечанин гулял по городу с полутора килограммами гашиша и полкило экстази
35-летний новокузнечанин избрал для дела своей жизни преступную сферу. Он занялся распространением наркотиков. Его задержали с весьма крупной партией запрещенных веществ.
Житель города Новокузнецка получал в одном из мессенджеров сообщение от «работодателя», в котором были координаты тайников-закладок оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ. Эти партии мужчина делил дома на мелкие части для розничной торговли, а потом раскладывал по другим тайникам.
Однако до конца реализовать всю полученную партию и получить оплату за нее мужчина не смог: его задержали сотрудники УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу.
- При обыске у новокузнечанина было обнаружено и изъято 1,5 килограмма гашиша, полкилограмма экстази, а также амфитамин в особо крупном размере, - сообщает пресс-служба ведомства.
За покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере суд приговорил горожанина к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU